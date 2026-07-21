Calciomercato Roma Fiorentina su Dovbyk | tutto dipende da Kean

La Fiorentina ha mostrato interesse per l’attaccante ucraino della Roma e avrebbe avviato i contatti. La cessione di Dovbyk dipende dall’esito delle trattative riguardanti un altro attaccante, la cui permanenza o partenza potrebbe influenzare le decisioni sul giocatore della Roma. La situazione è ancora in fase di definizione e non ci sono ancora accordi ufficiali. La volontà del club di appartenenza e le valutazioni tecniche restano i principali fattori in gioco.

Il capitolo cessioni resta sempre un tema in casa Roma e tra coloro che potrebbero salutare la Capitale ci sarebbe anche Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, che non rientra tra i profili ideali per Gasperini, potrebbe lasciare Trigoria. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, pronta a valutare un affondo da circa 20 milioni di euro. L’eventuale operazione, però, resta strettamente legata al futuro di Moise Kean: soltanto in caso di cessione dell’ex Juventus il club viola potrebbe accelerare per il centravanti giallorosso. Fiorentina su Dovbyk, le ultime. La Roma deve ancora ufficializzare il primo colpo del mercato estivo, ma la sensazione è che il primo annuncio possa essere quello di Crysencio Summerville. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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