LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris piazza la zampata nel time-attack a breve la risposta delle Ferrari
Nel GP di Ungheria 2026, Norris ha stabilito il miglior tempo nel primo stint con gomme soft, mentre le Ferrari hanno iniziato con tempi più alti, circa 1’23”7 per Leclerc, e successivamente sono salite verso l’1’25”. La sessione è in corso e le squadre stanno valutando le risposte alle prestazioni del pilota britannico. La risposta delle Ferrari è attesa a breve, mentre gli altri piloti si preparano a migliorare i propri tempi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Leclerc comincia il suo long-run con gomme soft in 1’23?7, mentre gli altri big avevano girato inizialmente sul piede dell’1:24 per poi salire progressivamente verso l’1:25. 17.50 Di seguito la classifica della FP2 al termine della simulazione di qualifica dei top team: 1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:18.729 2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.148 3. Lando Norris (McLaren) +0.499 4. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.692 5. George Russell (Mercedes) +0.933 6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.071 7. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.312 8. Oscar Piastri (McLaren) +1.372 9. Nico Hülkenberg (Audi) +1.396 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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