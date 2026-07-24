LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Norris piazza la zampata nel time-attack a breve la risposta delle Ferrari

Notizia in breve

Nel GP di Ungheria 2026, Norris ha stabilito il miglior tempo nel primo stint con gomme soft, mentre le Ferrari hanno iniziato con tempi più alti, circa 1’23”7 per Leclerc, e successivamente sono salite verso l’1’25”. La sessione è in corso e le squadre stanno valutando le risposte alle prestazioni del pilota britannico. La risposta delle Ferrari è attesa a breve, mentre gli altri piloti si preparano a migliorare i propri tempi.