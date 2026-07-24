LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Verstappen svetta nella FP1 si attendono le Ferrari nel time-attack

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, il pilota ha segnato il miglior tempo con 1’19”559, ottenuto in meno di un’ora di sessione. A circa mezzo secondo si è piazzato il secondo classificato, mentre le Ferrari sono attese per il successivo time-attack. La sessione si svolge con condizioni di pista asciutta e senza incidenti significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Verstappen sale al vertice, stampando un crono da 1’19?559, precedendo di 0?507 Russell. Un distacco netto. Norris ha abortito il suo tentativo, per un errore nell’ultimo settore. 13.59 Norris non completa il suo tentativo, rientrando ai box. C’è Verstappen con gomme soft. 13.58 Russell migliora e, con gomme soft, si porta in vetta col tempo di 1’20?006, arriva Norris. 13.57 Intanto, George Russell e Lando Norris in pista con gomme soft. Sarà time-attack per i due britannici. 13.56 Ferrari che quindi ha iniziato bene dal punto di vista cronometrico, ma viste le richieste dei due piloti ci sono ancora margini di miglioramento importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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