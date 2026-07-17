LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | alle 17.00 la FP2 Primo vero confronto nel time-attack tra Ferrari e Mercedes

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 17.00 si svolge la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Belgio 2026. Prima di questo, alle 16.25, è iniziata la FP2, il primo vero confronto tra le Mercedes e le Ferrari nel time-attack. La sessione si sta svolgendo sotto il cielo nuvoloso del circuito, con le vetture che si preparano a confrontarsi sul tracciato. Gli addetti ai lavori seguono attentamente le prestazioni di entrambe le squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere della F1 in Belgio. 14.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.35 La delusione della FP1, senza dubbio, è stata la Mercedes. Nonostante le novità Antonelli è sesto a 533 millesimi, Russell è solo ottavo a 889. Impossibile che sia il reale valore della W17 che, anche sul passo gara, è apparsa troppo brutta per essere vera. 14.34 FP1 peculiare per la McLaren a livello di time attack il distacco è pesante, mentre sembrano volare sul passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

live f1 gp belgio 2026 in diretta alle 1700 la fp2 primo vero confronto nel time attack tra ferrari e mercedes
© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 17.00 la FP2. Primo vero confronto nel time-attack tra Ferrari e Mercedes
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, GP d'Australia, duello bellissimo tra Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes)

Video F1, GP d'Australia, duello bellissimo tra Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes)

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Austria 2026 in DIRETTA: Ferrari sfida la Mercedes nella FP2, il via dalle 17.00Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2026, la Ferrari ha affrontato la Mercedes, con i team che si sono concentrati...

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari dominante nella prima sessione, Antonelli davanti a Russell. Alle 17.00 le FP2Nella prima sessione di prove libere del GP Monaco 2026, la Ferrari ha ottenuto il miglior tempo, con un crono di 1:13.

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 è a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi conferenza piloti; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: entra nel vivo a Spa la sfida tra Ferrari e Mercedes; Formula 1 2026, GP del Belgio: orari tv e diretta streaming; Ferrari a Spa: Hamilton insegue la storia, la Rossa ci crede. I motivi per sperare.

live f1 gp belgio direttaF1 GP Belgio 2026, Spa: la cronaca delle FP1, minuto per minutoSegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Belgio F1, LIVE dalle 13.15 di venerdì 17 luglio 2026 ... formulapassion.it

live f1 gp belgio direttaF1 GP Belgio a Spa, prove libere in diretta: Verstappen 1° davanti alle Ferrari nelle FP1, orari FP2 e dove vederleLa diretta delle prove libere del GP Belgio della Formula 1 2026 a Spa-Francorchamps: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web