Alle 17.00 si svolge la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Belgio 2026. Prima di questo, alle 16.25, è iniziata la FP2, il primo vero confronto tra le Mercedes e le Ferrari nel time-attack. La sessione si sta svolgendo sotto il cielo nuvoloso del circuito, con le vetture che si preparano a confrontarsi sul tracciato. Gli addetti ai lavori seguono attentamente le prestazioni di entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere della F1 in Belgio. 14.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.35 La delusione della FP1, senza dubbio, è stata la Mercedes. Nonostante le novità Antonelli è sesto a 533 millesimi, Russell è solo ottavo a 889. Impossibile che sia il reale valore della W17 che, anche sul passo gara, è apparsa troppo brutta per essere vera. 14.34 FP1 peculiare per la McLaren a livello di time attack il distacco è pesante, mentre sembrano volare sul passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 17.00 la FP2. Primo vero confronto nel time-attack tra Ferrari e Mercedes

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