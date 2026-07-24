F1 Ferrari subito veloce in Ungheria | Leclerc domina le FP1 davanti a Verstappen e Hamilton

Nella prima sessione di prove libere in Ungheria, il pilota Ferrari ha segnato il miglior tempo, con quasi mezzo secondo di margine sulla Red Bull. Verstappen si è classificato secondo, mentre Hamilton è arrivato terzo. L’altro ferrarista si è piazzato subito dietro, mentre Antonelli ha lasciato la Mercedes a Vesti. La sessione si è svolta sull’asciutto, con temperature di circa 25 gradi.

Il monegasco firma il miglior tempo all’Hungaroring con quasi mezzo secondo di vantaggio sulla Red Bull. Terzo l’altro ferrarista, mentre Antonelli lascia la Mercedes a Vesti. La Ferrari comincia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d’Ungheria. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere disputata all’Hungaroring, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota monegasco ha fermato il cronometro sull’1’19”075, mostrando un buon passo fin dalle prime battute della sessione. Verstappen, al volante della Red Bull, ha chiuso secondo con un ritardo di 484 millesimi. Alle spalle del campione olandese si è classificato Lewis Hamilton, terzo con l’altra Ferrari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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