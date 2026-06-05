LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | Ferrari favorita a Montecarlo esame per Antonell

Durante la prima giornata del GP di Monaco del 2026, Ferrari si è posizionata come la squadra più competitiva. La sessione si è conclusa con alcuni piloti che hanno migliorato i loro tempi, mentre altri hanno registrato problemi tecnici. Un pilota ha subito un incidente durante le prove, senza conseguenze gravi. La giornata ha visto anche alcune penalità inflitte per infrazioni tecniche riscontrate nelle vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Montecarlo, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul celebre circuito cittadino del Principato, prenderà il via la tappa numero sei di un campionato che finora ha visto la Mercedes recitare il ruolo della prima della classe, sia per quanto riguarda i piloti che nei costruttori. Con cinque week end messi in archivio, c’è una situazione inaspettata, ovvero Kimi Antonelli in vetta alla graduatoria, davanti al suo compagno di squadra, George Russell, trionfante in quattro dei sei round disputati. Un cammino eccezionale da parte del giovane bolognese, atteso all’esame monegasco, su uno dei tracciati più difficili e iconici del Circus. 🔗 Leggi su Oasport.it

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