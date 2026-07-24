Alle 13.30 è iniziata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026, con molte scuderie che hanno portato novità sul tracciato dell’Hungaroring. La FP1 è partita alle 13.29 e rappresenta il primo momento di attività ufficiale del weekend di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 VIA ALLA FP1! 13.29 1? e si comincia con la FP1 di Budapest. 13.27 Un appuntamento, quindi, con tante novità per le scuderie sul tracciato. Sarà interessante comprendere se le prestazioni saranno condizionate e in quale entità. 13.25 McLaren anche porta la propria versione dell’ala “Macarena” a Budapest, ma con un approccio e una gestione d’uso completamente diversi rispetto alla Ferrari. La scuderia di Woking ha introdotto questa novità all’interno del pacchetto di aggiornamenti più massiccio del suo 2026, volto a correggere la carenza di aderenza della MCL40 nelle curve lente. A differenza della Ferrari, che utilizzerà la sua ala per tutto il weekend di gara, la McLaren monterà l’ala Macarena esclusivamente nella prima sessione di prove libere (FP1). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: comincia la FP1! Tante novità all’Hungaroring

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