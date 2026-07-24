LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | alle 17.00 la FP2 Ferrari vuole confermarsi al vertice debutta Antonelli

Alle 17.00 si è svolta la sessione di prove libere 2 del Gran Premio d’Ungheria 2026. La Ferrari ha cercato di confermare il suo ruolo di testa, mentre è stato presentato il debutto di un nuovo pilota, Antonelli. Nella classifica della prima sessione, il più veloce è stato il pilota in forza alla Ferrari, che ha segnato un tempo di 1:19.075, seguito da un pilota della Red Bull.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Di seguito la classifica completa della FP1: 1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:19.075 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.484 3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.543 4. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.922 5. George Russell (Mercedes) +0.991 6. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.285 7. Frederik Vesti (Mercedes) +1.392 8. Nico Hülkenberg (Audi) +1.548 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.685 10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1.791 11. Lando Norris (McLaren) +1.949 12. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.976 13. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.475 14. Pierre Gasly (Alpine) +2.629 15. Alexander Albon (Williams) +2.744 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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