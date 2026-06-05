Alle 17:00 inizia la seconda sessione di prove libere del GP Monaco 2026. La Ferrari punta a confermare le buone prestazioni, mentre Antonelli cerca il feeling con la vettura. La sessione è stata interrotta due volte nel finale: la prima per un incidente di Isack Hadjar, che ha colpito il muro all’uscita delle Piscine con la seconda Red Bull. La sessione riprenderà dopo le interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 La sessione è stata interrotta due volte nel finale. La prima causata da un brutto incidente di Isack Hadjar, andato a muro all’uscita delle Piscine con la seconda Red Bull. La seconda provocata da Fernando Alonso, che ha toccato le barriere danneggiando l’ala anteriore e lasciando detriti in pista nei pressi della Nouvelle Chicane. 16.28 Il leader del mondiale Kimi Antonelli ha chiuso in quarta posizione, confermando la solida costanza della sua stagione da debuttante, seguito dal compagno George Russell al quinto posto. 16.26 Max Verstappen ha chiuso al terzo posto con la Red Bull, accusando un ritardo di mezzo secondo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: dalle 17:00 la FP2, la Ferrari vuole confermarsi. Antonelli in cerca di feeling

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