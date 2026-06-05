LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | tra poco la FP2 la Ferrari vuole confermarsi Antonelli in cerca di feeling

Al GP di Monaco 2026, si sta svolgendo la seconda sessione di prove libere. La Ferrari punta a confermare le prestazioni di questa mattina. Nel frattempo, nel box della Red Bull si interviene sulla vettura di un pilota dopo un incidente contro le barriere durante la prima sessione. L’attenzione è rivolta alle prestazioni dei team e alle qualifiche in programma più tardi. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Si lavora nel box della Red Bull sulla vettura di Hadjar, andato contro le barriere nella FP1. 16.51 Ferrari che quindi va in cerca di conferme in questa sessione, per avere i giusti back. 16.49 La Ferrari di Leclerc ha impressionato per l’incredibile stabilità in trazione e l’agilità nei tratti lenti, in particolare nel settore delle Piscine e al Tornantino del Grand Hotel. 16.46 Mentre altri piloti di spicco come Fernando Alonso e Isack Hadjar hanno baciato le barriere provocando bandiere rosse, Leclerc non ha commesso la minima sbavatura 16.44 In tutto questo, Leclerc ha mostrato una fiducia totale nella vettura, pennellando le curve del tracciato e infliggendo un distacco di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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