LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro si salva e porta il match al terzo set
Dopo quasi due ore di gioco, il secondo set si conclude con un punteggio di 7-5, quando Darderi supera Faria con un ace. Faria si allontana dal campo per un breve intervallo, lasciando il campo aperto per il terzo set. La partita, valida per il torneo di Estoril, prosegue con il punteggio di 2-6, 7-5.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Lob con il dritto vincente di Darderi! Dopo 1 ora e 40? di gioco si va al terzo set, con Faria che abbandona il campo per il toilet break. A-40 Colpisce malissimo con il dritto da ottima posizione Faria: set point Darderi. 40-40 In rete la risposta di rovescio di Faria, errore che potrebbe pesare perchè la seconda dell’azzurro era aggredibile. 30-40 Lungo il dritto dell’azzurro. 30-30 Attacca bene con il dritto incrociato il lusitano. 30-15 Passa con il rovescio Faria. 30-0 Deliziosa smorzata di rovescio di Darderi. 15-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. 6-5 Lungo il rovescio di Faria: l’azzurro servirà per portare il match al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jaime Faria vs Luciano Darderi Live Scoreboard | ATP Estoril, Portugal Men Singles
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