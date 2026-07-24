CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Lob con il dritto vincente di Darderi! Dopo 1 ora e 40? di gioco si va al terzo set, con Faria che abbandona il campo per il toilet break. A-40 Colpisce malissimo con il dritto da ottima posizione Faria: set point Darderi. 40-40 In rete la risposta di rovescio di Faria, errore che potrebbe pesare perchè la seconda dell’azzurro era aggredibile. 30-40 Lungo il dritto dell’azzurro. 30-30 Attacca bene con il dritto incrociato il lusitano. 30-15 Passa con il rovescio Faria. 30-0 Deliziosa smorzata di rovescio di Darderi. 15-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. 6-5 Lungo il rovescio di Faria: l’azzurro servirà per portare il match al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Faria 2-6, 7-5, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva e porta il match al terzo set

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Jaime Faria vs Luciano Darderi Live Scoreboard | ATP Estoril, Portugal Men Singles

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