LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 5-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per volare in semifinale
Darderi e Faria si affrontano negli ottavi di finale dell’ATP di Estoril. Dopo aver vinto il primo set 6-2, Faria si è aggiudicato il secondo 7-5 e conduce 5-2 nel terzo. Nel game in corso, Darderi ha un match point con il servizio, mentre Faria ha commesso un errore in rete e un rovescio in corridoio. La partita prosegue con Darderi che cerca di rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Non passa il rovescio del lusitano: match point! 30-30 In rete il rovescio di Faria. 15-30 Ancora un rovescio in corridoio per Darderi. 15-15 In corridoio il rovescio dell’azzurro. 15-0 Ace di Darderi. 5-2 Servizio e dritto vincente di Faria. 40-15 In corridoio il passante di rovescio dell’azzurro. 30-15 Dritto in cross vincente di Faria. 15-15 Non passa lo slice di rovescio di Darderi. 0-15 Lungo il rovescio di Faria. 5-1 Servizio vincente dell’azzurro. 40-30 Lungo il recupero disperato del lusitano sull’attacco di dritto di Darderi. 30-30 Rovescio lungolinea vincente di Faria. 30-15 In rete il dritto del numero 21 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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