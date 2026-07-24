LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 5-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per volare in semifinale

Notizia in breve

Darderi e Faria si affrontano negli ottavi di finale dell’ATP di Estoril. Dopo aver vinto il primo set 6-2, Faria si è aggiudicato il secondo 7-5 e conduce 5-2 nel terzo. Nel game in corso, Darderi ha un match point con il servizio, mentre Faria ha commesso un errore in rete e un rovescio in corridoio. La partita prosegue con Darderi che cerca di rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali.