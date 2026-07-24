LIVE Darderi-Faria 2-6 7-5 4-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro avanti di due break nel terzo set

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match tra Darderi e Faria all’ATP di Estoril, l’azzurro ha vinto il secondo set 7-5 dopo aver perso il primo 2-6. Nel terzo set, Darderi si trova avanti 4-1 con due break di vantaggio, con il servizio vincente dell’italiano a 5-1. In questa fase, il giocatore portoghese ha tentato un recupero, ma ha commesso un errore sul tentativo di attacco di dritto di Darderi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Servizio vincente dell’azzurro. 40-30 Lungo il recupero disperato del lusitano sull’attacco di dritto di Darderi. 30-30 Rovescio lungolinea vincente di Faria. 30-15 In rete il dritto del numero 21 del mondo. 30-0 Ace di Darderi. 15-0 Dritto incrociato vincente dell’azzurro. 1-4 Passa con il dritto Darderi! Doppio break di vantaggio per l’azzurro. 30-40 Doppio fallo del portoghese. 30-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Faria. 30-15 Smash a rimbalzo facile del lusitano. 15-15 Non passa il dritto dell’azzurro. 0-15 In rete l’attacco di dritto di Faria. 3-1 Ace di Darderi, che porta a casa un game pesantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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