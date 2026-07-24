LIVE Darderi-Faria 2-6 6-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro ottiene ancora un break e serve per chiudere il secondo set
Darderi ha ottenuto un break nel secondo set contro Faria e serve per chiudere la frazione. Sul punteggio di 5-6, Darderi ha avuto un set point, ma Faria ha risposto con un errore in rete, portando il punteggio a 40-40. La partita prosegue con Faria che ha colpito male un dritto da buona posizione, mentre Darderi ha tentato uno smash che ha colpito la rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Colpisce malissimo con il dritto da ottima posizione Faria: set point Darderi. 40-40 In rete la risposta di rovescio di Faria, errore che potrebbe pesare perchè la seconda dell’azzurro era aggredibile. 30-40 Lungo il dritto dell’azzurro. 30-30 Attacca bene con il dritto incrociato il lusitano. 30-15 Passa con il rovescio Faria. 30-0 Deliziosa smorzata di rovescio di Darderi. 15-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. 6-5 Lungo il rovescio di Faria: l’azzurro servirà per portare il match al terzo set. 30-40 Contropiede di dritto vincente dell’azzurro, che ora sembra un latri giocatore rispetto al primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
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