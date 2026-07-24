LIVE Darderi-Faria 2-6 6-5 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro ottiene ancora un break e serve per chiudere il secondo set

Notizia in breve

Darderi ha ottenuto un break nel secondo set contro Faria e serve per chiudere la frazione. Sul punteggio di 5-6, Darderi ha avuto un set point, ma Faria ha risposto con un errore in rete, portando il punteggio a 40-40. La partita prosegue con Faria che ha colpito male un dritto da buona posizione, mentre Darderi ha tentato uno smash che ha colpito la rete.