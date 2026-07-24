Durante il match di ATP Estoril tra Darderi e Faria, l’azzurro ha vinto il primo set 6-2, mentre il secondo è stato conquistato dall’avversario 7-5. Nel terzo set, Faria ha ottenuto un break e conduce 2-1, grazie a un dritto lungolinea vincente. Attualmente, il punteggio vede Faria avanti di un break nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Lungo l’attacco di dritto di Faria, avanti di un break l’azzurro nel terzo set. 30-40 Dritto lungolinea vincente del lusitano. 15-40 Lungo il dritto di Faria, il portoghese non riesce più a spingere come prima. 15-30 Lungo il rovescio del portoghese. 15-15 Doppio fallo di Faria. 15-0 In rete il passante di rovescio di Darderi. 1-1 Smorzata di dritto vincente dell’azzurro. 40-15 Servizio vincente di Darderi. 30-15 Dritto lungolinea vincente di Faria. 30-0 Servizio e dritto vincente del numero 2 del seeding. 15-0 Dritto vincente dell’azzurro. 0-1 In corridoio il rovescio lungolinea di Darderi. A-40 Servizio vincente del lusitano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Faria 2-6, 7-5, 2-1, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel terzo set

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Rublev & Darderi Headline; Faria & Carreno Busta Also In Action | Estoril 2026 Day 4 Highlights

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