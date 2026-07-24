LIVE Darderi-Faria 1-4 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro sotto di un break e parecchio nervoso
Nel match tra Darderi e Faria all’ATP di Estoril, il portoghese conduce 4-1 nel primo set. Darderi ha mostrato nervosismo, commettendo un doppio fallo e perdendo il servizio. Faria ha concluso con un ace, portandosi avanti di un break. La partita è in corso con Darderi che cerca di reagire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Lungo il dritto di Darderi, che appare anche piuttosto nervoso. 40-30 Servizio vincente di Faria. 30-30 Doppio fallo del portoghese. 30-15 In rete il dritto di Faria. 30-0 Dritto lungolinea vincente del portoghese. 15-0 Lungo il rovescio dell’azzurro. 1-3 Faria sposta Darderi e chiude con una facile volée di dritto. 30-40 Scivola Darderi e il dritto di Faria diventa vincente. 30-30 Ancora un servizio vincente dell’azzurro. 15-30 Servizio vincente di Darderi. 0-30 Contro-smorzata di rovescio vincente del portoghese. 0-15 Largo il dritto dell’azzurro. 1-2 Ace del portoghese. A-40 Vola via il dritto di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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