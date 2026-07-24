LIVE Darderi-Faria 1-4 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | l’azzurro sotto di un break e parecchio nervoso

Notizia in breve

Nel match tra Darderi e Faria all’ATP di Estoril, il portoghese conduce 4-1 nel primo set. Darderi ha mostrato nervosismo, commettendo un doppio fallo e perdendo il servizio. Faria ha concluso con un ace, portandosi avanti di un break. La partita è in corso con Darderi che cerca di reagire.