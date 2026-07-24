LIVE Darderi-Faria 2-6 1-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | comandano i servizi in questo avvio di secondo set
Nel secondo set del match di Estoril, Faria guida con un punteggio di 2-6, 1-2. I servizi dominano l’inizio del set, con Faria che conclude un punto con un dritto lungolinea e l’azzurro che commette un errore in rete. Il punteggio mostra una fase di scambio equilibrato, con entrambi i giocatori che cercano di imporre il proprio ritmo. Il match prosegue con Faria che mantiene il vantaggio, sfruttando principalmente il servizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il dritto di Faria. 15-0 In rete il dritto dell’azzurro. 1-3 Faria spinge e chiude con il dritto lungolinea. 15-40 Largo il dritto dell’azzurro. 15-30 In rete il dritto di Darderi. 15-15 In rete la difesa con il rovescio in slice di Faria. 0-15 Clamoroso passante con il dritto in allungo di Faria, non passa la volée di Darderi. 1-2 Servizio vincente del lusitano. 40-15 Colpisce malissimo la risposta con il dritto Darderi. 30-15 In rete il dritto di Faria. 30-0 Larga la smorzata di dritto dell’azzurro. 15-0 Lungo il passante di dritto di Darderi. 1-1 Servizio vincente dell’azzurro. 40-30 Largo il dritto del lusitano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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