Faria ha mantenuto il servizio senza problemi all’inizio del secondo set, vincendo il primo game. Darderi ha commesso un errore con il dritto incrociato, portando il punteggio a 15-30. Successivamente, ha fallito con il rovescio, riducendo il punteggio a 15-15, prima di perdere il punto con un dritto che è volato fuori. La partita prosegue con Faria avanti nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 6-2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Largo il dritto incrociato di Darderi. 15-15 Stecca con il rovescio Faria. 0-15 Vola via il dritto dell’azzurro. 0-1 Lungo l’attacco con il back di rovescio di Darderi. 40-0 Servizio vincente del lusitano. 30-0 Ancora un ace di Faria. 15-0 Ace del portoghese. 21.33 Inizia il secondo set con Faria al servizio. 21.32 Primo set impeccabile del lusitano, che sta confermando quanto di buono fatto vedere nei primi due turni. Tanto nervosismo, invece, da parte dell’azzurro, che ha avuto difficoltà a sfondare le difese del giocatore di casa, mettendo a referto solo 6 vincenti, contro gli 8 del rivale. 2-6 Lungo il dritto dell’azzurro: Faria conquista il primo set per 6-2 in 42? di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Faria 2-6, 0-1, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: il portoghese tiene il servizio in apertura di secondo set senza problemi

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Rublev & Darderi Headline; Faria & Carreno Busta Also In Action | Estoril 2026 Day 4 Highlights

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