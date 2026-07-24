LIVE Darderi-Faria 1-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | entrambi i giocatori vicini al break in questo avvio di match

Notizia in breve

Nel primo set del match tra Darderi e Faria all’ATP di Estoril, il punteggio è di 1-2. Entrambi i giocatori sono vicini al break e si scambiano punti intensamente. Faria riesce a spostare Darderi con un colpo preciso e conclude con una volée di dritto, portandosi avanti 30-40. Darderi scivola durante uno scambio e Faria approfitta, conquistando il punto con un dritto vincente.