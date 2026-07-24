LIVE Darderi-Faria 1-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | entrambi i giocatori vicini al break in questo avvio di match
Nel primo set del match tra Darderi e Faria all’ATP di Estoril, il punteggio è di 1-2. Entrambi i giocatori sono vicini al break e si scambiano punti intensamente. Faria riesce a spostare Darderi con un colpo preciso e conclude con una volée di dritto, portandosi avanti 30-40. Darderi scivola durante uno scambio e Faria approfitta, conquistando il punto con un dritto vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Faria sposta Darderi e chiude con una facile volée di dritto. 30-40 Scivola Darderi e il dritto di Faria diventa vincente. 30-30 Ancora un servizio vincente dell’azzurro. 15-30 Servizio vincente di Darderi. 0-30 Contro-smorzata di rovescio vincente del portoghese. 0-15 Largo il dritto dell’azzurro. 1-2 Ace del portoghese. A-40 Vola via il dritto di Darderi. 40-40 In rete il rovescio di Faria. A-40 Che scambio! Faria non chiude lo smash e Darderi si difende alla grande, prova a passare con il dritto ma il portghese chiude con una splendida stop-volley di rovescio. 40-40 Spinge con il dritto incrociato Darderi e non passa il recupero di Faria. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jaime Faria vs Luciano Darderi Live Scoreboard | ATP Estoril, Portugal Men Singles
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