LIVE Darderi-Faria 0-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | il portoghese salva una palla break in apertura
Il portoghese ha salvato una palla break al primo game, mantenendo il servizio. Sul punteggio di 15-30, l’azzurro ha colpito un servizio vincente, mentre un colpo largo del rivale ha portato il punteggio a 0-30. La partita tra Darderi e Faria prosegue con scambi rapidi e intensi, con il portoghese che cerca di mantenere il vantaggio iniziale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio vincente del classe 2002 azzurro. 0-30 Appena largo il rovescio incrociato a campo aperto di Darderi. 0-15 Largo il rovescio dell’azzurro. 0-1 Smorzata con il dritto vincente di Faria. A-40 Servizio vincente del lusitano. 40-40 Servizio e dritto vincente di Faria. 30-40 Dritto in corsa lungolinea vincente di Darderi: palla break. 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurro. 15-30 Lungo l’attacco di dritto di Faria. 15-15 In rete il rovescio di Darderi. 0-15 Attacca male Faria e Darderi passa con il dritto. 20.48 Si parte con Jaime Faria al servizio! 20.46 Luciano Darderi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Jaime Faria Vs Luciano Darderi | Estoril Open 2026 | Match Tracker & Commento in Diretta
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