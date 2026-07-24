LIVE Darderi-Faria 0-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | il portoghese salva una palla break in apertura

Notizia in breve

Il portoghese ha salvato una palla break al primo game, mantenendo il servizio. Sul punteggio di 15-30, l’azzurro ha colpito un servizio vincente, mentre un colpo largo del rivale ha portato il punteggio a 0-30. La partita tra Darderi e Faria prosegue con scambi rapidi e intensi, con il portoghese che cerca di mantenere il vantaggio iniziale.