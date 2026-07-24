LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | trionfa Trave! Gli azzurri vicini al podio Ora la finale femminile con Bertoncelli!

Durante la finale di canoa slalom ai Mondiali 2026, la concorrente Trave ha vinto la gara, mentre gli atleti italiani si sono avvicinati al podio. In attesa della finale femminile, con Bertoncelli tra le partecipanti, la seconda ceca in gara, Adriana Morenova, è appena partita. Una britannica, medagliata nel K1 ieri, ha commesso un errore in apertura, perdendo velocità in una porta in risalita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 In partenza la seconda ceca della finale Adriana Morenova. 21.49 La britannica, medagliata ieri nel K1, commette un grave errore in apertura di discesa terminando lunghissima di traiettoria in una porta in risalita. Per Woods 3.96? di ritardo da Keblova. 21.48 In partenza la britannica Kimberley Woods. 21.47 Nessun errore per la ceca, che termina la prova in 100.52?. 21.46 Parte la ceca Kneblova per aprire la finale della canadese femminile. FINALE C1 FEMMINILE 21.44 Adesso la finale del C1 femminile, questo l’ordine di partenza: KNEBLOVA Tereza CZE WOODS Kimberley GBR MORENOVA Adriana CZE HUG Angele FRA POSPELOVA Taisiia AIN LAZKANO Miren ESP ZWOLINSKA Klaudia POL DELASSUS Marjorie FRA BERTONCELLI Marta ITA LEIBFARTH Evy USA PANKOVA Zuzana SVK DORIA Monica AND 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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