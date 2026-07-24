Durante i Mondiali di canoa slalom 2026, le atlete italiane Borghi e Bertoncelli sono in attesa nel C1 femminile, mentre Ivaldi e Micozzi si sono qualificati per la finale nel maschile. A 18.50, Bertoncelli occupa il secondo posto con 100.64 secondi, a un centesimo da Leibfarth, e spera di accedere alla fase finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Secondo posto provvisorio per Bertoncelli a 100.64 e un solo centesimo da Leibfarth. L’azzurra spera nella finale. 18.47 La nostra Borghi subisce quattro secondi di penalità e chiude al quindicesimo posto con 107.84 e 7.21 secondi di svantaggio dalla vetta. Purtroppo non riuscirà a raggiungere la finale. 18.46 Sono più di 100 i secondi di penalità per la britannica, diciottesimo posto per lei con 234.12 secondi sul cronometro. 18.45 Aspettiamo il tempo della britannica Franklin, dopo toccherà a Borghi e Bertoncelli. 18.43 La slovena Hocevar non riesce ad incidere e con due secondi di penalità si piazza al nono posto provvisorio con 105. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Borghi e Bertoncelli in attesa nel C1 femminile, Ivaldi e Micozzi in finale nel maschile

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