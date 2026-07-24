Due atleti italiani si sono qualificati in finale nel C1 maschile ai Mondiali di canoa slalom, con Ivaldi e Micozzi che hanno superato le qualifiche. La britannica Miller si è piazzata al quarto posto con un tempo di 107.33, mentre la tedesca Krech ha concluso con 107.03, occupando temporaneamente il secondo posto. Nella competizione femminile, si attende l’esito di Borghi e Bertoncelli. La gara è in corso e i risultati sono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 La britannica Miller si piazza al quarto posto a 107.33, 18.18 La tedesca Krech chiude a 107.03 e al secondo posto provvisorio. 18.16 Pospelova ottiene il primo posto a 102.45, con 4.60 secondi di vantaggio da Huang. 18.13 La cinese Huang non fa meglio della sua avversaria precedente e chiude al secondo posto con 0.79 secondi di distanza. 18.12 Luknarova apre la semifinale con due secondi di penalità e 107.05 secondi sul cronometro. 18.10 Questa la startlist della gara femminile, con Borgi e Bertoncelli che puntano alla finale: Semifinale C1 femminile 18.08 Arrivano due belle notizie dalla semifinale maschile del C1, con Ivaldi che passa con il sesto miglior tempo e con Micozzi che vi accede con l’ultimo, il dodicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Ivaldi e Micozzi in finale nel C1 maschile, attesa per Borghi e Bertoncelli nel femminile

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