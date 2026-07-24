LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Trave in testa con un super tempo! Secondo posto provvisorio per Micozzi

Benjamin Savsek, campione olimpico di Tokyo, è entrato in gara alle 21.16. Nel frattempo, il francese Gestin ha toccato l’ultima porta e accumulato quattro secondi di penalità, portando il suo punteggio totale a quattro. In testa alla classifica provvisoria si trova Trave, con un tempo eccezionale, seguito da Micozzi. La gara di canoa slalom ai Mondiali del 2026 è in corso e i concorrenti sono ancora in fase di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16 Parte adesso lo sloveno Benjamin Savsek, campione olimpico di Tokyo. 21.15 Altro tocco all’ultima porta per il fortissimo francese! Gestin, con 4? di penalità, arriva a 4.32? di ritardo. Senza gli errori sarebbe stato appaiato allo spagnolo Trave. 21.14 A metà gara Gestin è in ritardo di 3.50? per via di una penalità di due secondi. Anche senza quell’errore il francese sarebbe dietro allo spagnolo. 21.13 La Francia avrà modo di rifarsi subito con il secondo transalpino in gara. Alla partenza Nicolas Gestin, campione mondiale e olimpico in carica. 21.12 Brutta la prova del transalpino. Due tocchi di porta lo condannano al terzo posto (ultimo dei partiti) con un ritardo di più di 8?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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