LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ivaldi in finale nel C1 maschile attesa per Micozzi

Durante la sessione di canoa slalom ai Mondiali 2026, un atleta ha concluso al ventunesimo posto con un tempo di 101.13 secondi, dopo aver subito una penalità di due secondi per aver toccato una porta. Nel frattempo, si attende ancora il risultato dell'atleta irlandese, che ha avuto un lieve ritardo. In finale nel C1 maschile è arrivato un altro concorrente, mentre l’attenzione rimane sulla possibile qualificazione di un altro atleta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Jegou chiude al ventunesimo posto a 101.13, si avvicina la qualificazione di Micozzi. 17.48 Aspettiamo il tempo dell’irlandese Jegou, che subisce una penalità di due secondi per aver toccato la quinta porta. 17.46 Il senegalese Bourhis chiude al quindicesimo posto a 96.56, Ivaldi è matematicamente in finale! 17.45 Settimo posto per il croato Marinic a 94.71. Westley e Tasiadis sono già qualificati per la finale. 17.43 Sono quattro i secondi di penalità per l’australiano che chiude al diciottesimo posto a 99.66. 17.42 Due secondi di penalità per Bassett, aspettiamo il suo tempo. 17.40 Il tedesco Tasiadis si prende la seconda posizione a 91. 🔗 Leggi su Oasport.it

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