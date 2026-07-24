LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ivaldi e Micozzi a caccia della finale nel C1 maschile
Durante la sessione di oggi ai Mondiali di canoa slalom 2026, Khramtsov ha completato la prova senza errori, ma non è riuscito a trovare il ritmo giusto e ha ottenuto il secondo tempo con 93.96 secondi. Ivaldi e Micozzi sono ancora in corsa per qualificarsi alla finale nel C1 maschile. I tempi complessivi restano bassi rispetto ai migliori risultati finora registrati. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Khramtsov chiude senza errori ma senza mai trovare la velocità e il ritmo giusto: secondo posto a 93.96, tempi per ora ancora abbastanza bassi. Il livello si alzerà con il proseguire della gara. 17.13 Aspettiamo il tempo del neutrale Khramtsov. 17.12 Lo statunitense Lokken è il primo a subire una penalità di due secondi, rovinando di fatto la sua gara. Poco da fare per lui che chiude al terzo posto provvisorio con 96.68. 17.11 Il nordamericano trova il secondo posto provvisorio con 95.56 e 2.82 secondi di svantaggio su Savsek. 17.10 Aspettiamo il tempo del canadese Baldoni. 17.09 Lo sloveno Savsek termina la discesa con 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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