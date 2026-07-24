LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ivaldi e Micozzi a caccia della finale nel C1 maschile

Notizia in breve

Durante la sessione di oggi ai Mondiali di canoa slalom 2026, Khramtsov ha completato la prova senza errori, ma non è riuscito a trovare il ritmo giusto e ha ottenuto il secondo tempo con 93.96 secondi. Ivaldi e Micozzi sono ancora in corsa per qualificarsi alla finale nel C1 maschile. I tempi complessivi restano bassi rispetto ai migliori risultati finora registrati. La competizione continua con aggiornamenti in tempo reale.