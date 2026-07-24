Durante i Mondiali di canoa slalom del 2026, una atleta ha vinto la gara nel C1 femminile, mentre un’atleta da Andorra ha ottenuto il secondo posto con un ritardo di 2.52 secondi. L’italiana Marta Bertoncelli si è classificata quarta, a poca distanza dal podio. La competizione si è svolta in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 Argento per Doria! L’andorrana, nonostante alcuni imperfezioni, arriva seconda con 2.52? di ritardo. L’azzurra Marta Bertoncelli scivola purtroppo al quarto posto. 22.18 2.13? secondi di ritardo per l’andorrana a metà gara! L’azzurra è a 3.65?. 22.17 Parte l’andorrana Monica Doria. 22.16 Due secondi di penalità all’ultima porta per Pankova! La giovane slovacca sarebbe andata a medaglia, ma con quell’errore scivola in quinta posizione con oltre 4? di ritardo. 22.14 Parte la slovacca Pankova. 22.13 Un po’ troppa foga nella prova della statunitense, che commette diverse sbavature, fra cui un tocco di palo, e si piazza settima ad oltre 6? dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Keblova vince il C1 femminile! Bertoncelli giù dal podio per un soffio

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