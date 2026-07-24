Tre atleti italiani si sono qualificati per la finale del C1 ai Mondiali di canoa slalom del 2026. La gara si è conclusa alle 19.15 e la diretta riprenderà alle 21.06. La cronaca continuerà con aggiornamenti in tempo reale, mentre il live si interrompe momentaneamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live, che riprenderà intorno alle 21.00. A presto! 19.14 Alle 21.45 ci sarà, invece, la finale femminile con Bertoncelli che cercherà la migliore posizione possibile dopo il quarto miglior tempo in semifinale. 19.12 Terzetto azzurro in finale nel C1, con il programma serale che inizierà alle 21.06 con la gara maschile che vedrà Micozzi e Ivaldi tra i dodici partecipanti. 19.10 Quinto posto per la francese Delassus che chiude a 2.97 secondi dalla vetta! Finisce anche la semifinale femminile. 19.08 Primo posto per l’andorrana Doria che trova un ottimo 98. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Ivaldi, Micozzi e Bertoncelli in finale nel C1, si riparte alle 21.06

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