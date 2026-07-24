Durante la gara di canoa slalom ai Mondiali 2026, uno dei due atleti italiani ha concluso in quarta posizione nel C1 maschile, toccando l’undicesima porta e arrivando a 3.04 secondi dal primo classificato. Ivaldi e Micozzi sperano ancora di qualificarsi per la finale, mentre si attende l’esito delle loro prestazioni nelle prossime fasi della competizione. La gara è in corso e i risultati aggiornati vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 Solo quarto posto per Micozzi che tocca l’undicesima porta, sono 3.04 i secondi dalla vetta. Adesso dobbiamo solo aspettare per i nostri due azzurri. 17.33 Secondo posto per l’azzurro con un buon 92.23 e 1.65 secondi di svantaggio dal britannico, Ivaldi che ora deve attendere il risultato dei suoi avversari. 17.32 Che settore da parte di Ivaldi che ha quasi due secondi di vantaggio su Westley. 17.31 Bozic paga un pessimo ultimo settore e chiude al sesto posto a 95.11. 17.30 Ottimo primo settore per lo sloveno Bozic, dopo di lui toccherà a Ivaldi. 17.29 Il nativo della Gran Bretagna chiude al primo posto! 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: Ivaldi e Micozzi sperano nella finale nel C1 maschile

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