Sta per iniziare la semifinale della C1 maschile nel campionato mondiale di canoa slalom. Due atleti italiani, Ivaldi e Micozzi, sono in gara con l’obiettivo di superare la fase e qualificarsi per la finale. Ieri, nella stessa competizione, un atleta azzurro ha conquistato un bronzo nel K1 maschile. La diretta è in corso, con aggiornamenti continui sui risultati dei due italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Ieri abbiamo conquistato un bellissimo bronzo grazie a Giovanni De Gennaro nel K1 maschile, sperando che anche oggi possa arrivare una medaglia per la Nazionale italiana. 16.42 Come detto, sarà la semifinale maschile ad aprire le danze sul Riversport della già citata capitale statunitense, con i nostri Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi che proveranno ad entrare nelle prime dodici posizioni per disputare la finale di sta sera. 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano poco più di venti minuti all’inizio delle semifinale del C1 maschile e femminile, con la prima categoria che aprirà le danze in una nuova giornata dei Mondiali di canoa slalom di Oklahoma City. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: tra poco la semifinale della C1 maschile, Ivaldi e Micozzi per sorprendere

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ICF Canoe Slalom World Championships open in Oklahoma City with athletes from 50 countries

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