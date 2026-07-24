LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | Ivaldi e Micozzi in finale nel C1 maschile Bertoncelli spera nel passaggio del turno

Durante la gara di canoa slalom ai Mondiali del 2026, la slovacca Pankova ha concluso il percorso con un tempo sotto i 100 secondi, grazie a un ottimo ultimo settore al Riversport. È diventata così la prima atleta a scendere sotto questa soglia. Nel frattempo, tra gli italiani, Ivaldi e Micozzi si sono qualificati per la finale nel C1 maschile, mentre Bertoncelli spera ancora di passare il turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 La slovacca Pankova, con un grandissimo ultimo settore del Riversport, si porta in prima posizione: è lei la prima atleta in gara a scendere sotto i 100 secondi. 18.54 L’iberica chiude all’undicesimo posto con 104.50 secondi sul cronometro. 18.53 Aspettiamo il tempo della spagnola Vilarrubla, nel frattempo possiamo dirvi che Bertoncelli è matematicamente in finale. 18.52 L’australiana J. Fox subisce quattro secondi di penalità e chiude all’ottavo posto con 104.04 secondi sul cronometro. 18.50 Secondo posto provvisorio per Bertoncelli a 100.64 e un solo centesimo da Leibfarth. L’azzurra spera nella finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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