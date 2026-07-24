Lo spagnolo Trave guida la gara di canoa slalom ai Mondiali 2026, mentre il italiano Micozzi si trova in terza posizione. Ivaldi si trova più indietro in classifica. Lo slovacco Mirgorodsky ha perso il podio, attestandosi al quarto posto con circa 2.14 secondi di ritardo. Manca ancora un atleta alla fine della prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.36 Giù dal podio Mirgorodsky! Quarto posto provvisorio per lo slovacco con 2.14? di ritardo da Trave. Manca un solo atleta! 21.35 Parte il penultimo atleta, lo slovacco Mirgorodsky. 21.34 Burgess in seconda posizione! Il britannico arriva con 1.49? di ritardo da Trave. L’azzurro Micozzi scende dal podio provvisorio. 21.33 7 centesimi di vantaggio per Burgess a metà gara! 21.32 In partenza il britannico Adam Burgess. 21.31 Anche Tasiadis termina dietro a Micozzi e Ivaldi. 5? di ritardo da Trave per il tedesco. 21.29 Mancano quattro atleti alla fine della finale, il prossimo a partire sarà il tedesco Sideris Tasiadis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: al comando lo spagnolo Trave, Micozzi in terza posizione! Più attardato Ivaldi

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2026 ICF Canoe-Kayak Slalom World Ranking Competition - Solkan Slovenia / 1. Run

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