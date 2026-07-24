I Litfiba hanno tenuto un concerto di quasi due ore e mezza nel parco delle Cascine di Firenze, con l’arena completamente sold out. La serata ha celebrato i 40 anni di “17 Re” e ha visto la band esibirsi davanti a un pubblico numeroso. L’evento ha anche incluso momenti dedicati alla politica. La data rientra nel tour 2026 e si è svolta ieri sera al Prato delle Cornacchie.

Firenze, 24 luglio 2026 – Quasi due ore e mezzo di musica per il ritorno a casa dei Litfiba, nella data fiorentina del Quarant'anni di 17 Re - Tour 2026, ieri sera al Prato delle Cornacchie delle Cascine, con l'arena tutta esaurita per quasi 7.000 spettatori (massimo della capienza). Uno show anche politico, come lo è tutta la loro “trilogia del potere”, con continui rimandi all'attualità. “Di concerti dove non si dice niente è pieno”, “chi non parla è complice e noi non lo siamo”, le parole di Piero Pelù dal palco. In scena la formazione storica con Ghigo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi alle tastiere e Gianni Maroccolo al basso, con l'aggiunta di Luca Martelli alla batteria al posto di Ringo De Palma, ricordato come sempre in 'Eroi nel vento’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Litfiba, ritorno a casa. Tutto esaurito alle Cascine di Firenze per due ore e mezza di musica e politica

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