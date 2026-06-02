Il tour di Cosmo a Firenze si è svolto alle 6 del mattino alle Cascine, con un concerto mattutino. La performance ha coinvolto numerosi fan presenti all'apertura del giorno, offrendo un risveglio musicale inaspettato. La scena si è svolta in un contesto all'aperto, con il pubblico che ha assistito a un evento precoce e a ritmo intenso. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o incidenti durante l’evento.

Firenze, 2 giugno 2026 – Il tour di Cosmo ha fatto tappa a Firenze. E per i suoi tanti fan è stato un risveglio speciale in musica, visto che il concerto si è tenuto alle 6 del mattino. Dopo essere partito il 24 maggio dalla speciale ventesima edizione del Mi Ami festival di Milano, di cui l’artista è stato negli anni più volte protagonista, il tour ha fatto tappa questa mattina, 2 giugno, all’ anfiteatro delle Cascine. E in tantissimi hanno partecipato al suo concerto all’alba, che ha dato la sveglia a Firenze. Il tour estivo con i concerti matinée. Il tour estivo di Cosmo, prodotto da Dna concerti, è pensato per le ore del mattino per trasformare l’esperienza musicale del concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cosmo a Firenze per un matinée a tutto ritmo, alba in musica con il grande concerto alle Cascine

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