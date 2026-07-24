L’Italia ha riconosciuto l’obesità adolescenziale come una malattia complessa e ha pubblicato le prime linee guida ufficiali. Contestualmente, il Comune di Roma ha deciso di eliminare i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche. La condizione tra giovani non dipende più solo da alimentazione e attività fisica, ma coinvolge anche fattori biologici, ambientali e sociali. Le nuove indicazioni mirano a definire interventi specifici e strategie di prevenzione.

L ’obesità tra bambini e adolescenti non è più solo una conseguenza di una cattiva alimentazione o della sedentarietà, è una malattia complessa, influenzata da fattori biologici, ambientali e sociali. È questa la descrizione che gli specialisti danno oggi del grave sovrappeso, tanto che l’Italia ha appena pubblicato la prima Linea guida nazionale dedicata alla sua gestione negli adolescenti. Un documento importante che arriva nello stesso momento in cui Roma Capitale fa una scelta proprio in questa direzione, diventando la prima capitale europea a eliminare dalle mense i cibi ultra-processati. Mentre, quindi, la medicina ridefinisce il modo di affrontare il problema obesità, anche le istituzioni iniziano a intervenire a scuola dove le abitudini alimentari si costruiscono ogni giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L’Italia riconosce l’obesità adolescenziale come una malattia complessa e pubblica le prime indicazioni. Intanto Roma elimina i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche

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