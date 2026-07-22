Le mense scolastiche di una capitale hanno deciso di eliminare cibi processati e merendine, introducendo alimenti più naturali e freschi. Sono stati banditi i prodotti industriali a favore di legumi, pesce fresco, frutta di stagione e prodotti provenienti dall’agricoltura sociale. La modifica riguarda i menu quotidiani e si concentra sulla promozione di un’alimentazione più salutare per gli studenti. La decisione si applica a tutte le scuole coinvolte nel progetto di rinnovamento dei servizi di refezione.

Stop a merendine e cibi industriali, spazio a un’alimentazione sana con più legumi, pesce fresco, frutta di stagione e prodotti dell’agricoltura sociale. Ma, soprattutto, una certezza: sulla salute dei più piccoli e sulla dignità di chi lavora in cucina non si fa il prezzo. Con queste premesse è stato presentato in Campidoglio il bando quadriennale di Roma Capitale sulla ristorazione scolastica. L’appalto, dal valore complessivo di 766 milioni, garantirà quasi 24 milioni di pasti l’anno (circa 150mila al giorno) in 816 scuole e servizi educativi della città. Il costo di ciascun menu, a carico del Comune, sarà fisso ma diverso in ciascun municipio, per una media cittadina pari a 6,53 euro. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Roma, rivoluzione nelle mense scolastiche: stop ai cibi processati e alla plastica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Olio nelle mense scolastiche, in quattro a giudizio. Sì ai Comuni come parti civili, no ai genitoriTre persone e una società sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta maxi frode legata alle forniture di olio...

Eccellenze dell’Appennino nelle mense scolasticheUn progetto ha coinvolto il Comune di Marzabotto, Sodexo Italia e il Biodistretto dell’Appennino Bolognese per integrare nelle mense scolastiche...

Temi più discussi: Rivoluzione nelle mense di Roma: addio cibo ultraprocessato e gare al ribasso. Il nuovo bando vale 766 milioni di euro; Mense scolastiche a Roma: una rivoluzione nel piatto che promette freschezza e salute; La Roma perde Summerville: cosa cambia nel mercato giallorosso?; La coda del mercato giallorosso e la partenza di Summerville: Trigoria, speranze e regole non scritte.

Roma, rivoluzione nelle mense scolastiche: stop ai cibi processati e alla plasticaStop a merendine e cibi industriali, spazio a un’alimentazione sana con più legumi, pesce fresco, frutta di stagione e prodotti dell’agricoltura sociale. Ma, soprattutto, una certezza: sulla salute de ... roma.corriere.it

Nelle mense delle scuole di Roma, 'cibo fresco e stop alla plastica'(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Più giusta, più sostenibile e più buona. Così dovrà essere la mensa nelle scuole della Capitale secondo il nuovo bando di ristorazione scolastica di Roma Capitale presentato og ... msn.com