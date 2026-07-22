Roma dice addio ai cibi ultra-processati nelle mense scolastiche Gualtieri | Scelta epocale Coldiretti | Cambierà il paradigma alimentare
Roma ha deciso di eliminare i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche. La decisione è stata annunciata dal sindaco, che ha definito questa scelta “epocale”. Coldiretti ha commentato che questa mossa potrebbe cambiare il paradigma alimentare del settore. La rimozione dei prodotti altamente lavorati mira a migliorare la qualità dei pasti offerti agli studenti. La misura riguarda tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie del territorio.
Roma compie una svolta epocale nella ristorazione scolastica e si candida a diventare il modello alimentare di riferimento per l'intera Europa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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