Roma dice addio ai cibi ultra-processati nelle mense scolastiche Gualtieri | Scelta epocale Coldiretti | Cambierà il paradigma alimentare

Notizia in breve

Roma ha deciso di eliminare i cibi ultra-processati dalle mense scolastiche. La decisione è stata annunciata dal sindaco, che ha definito questa scelta “epocale”. Coldiretti ha commentato che questa mossa potrebbe cambiare il paradigma alimentare del settore. La rimozione dei prodotti altamente lavorati mira a migliorare la qualità dei pasti offerti agli studenti. La misura riguarda tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie del territorio.