Andrea Pirlo è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’accordo, firmato per un contratto di quattro anni, prevede una retribuzione di circa 1,5 milioni di euro all’anno più bonus. La firma ufficiale è attesa dopo gli ultimi adempimenti formali. Pirlo, ex centrocampista, guiderà gli Azzurri fino al Mondiale del 2030.

Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’accordo è stato raggiunto e, salvo gli ultimi adempimenti formali, l’ex centrocampista guiderà gli Azzurri con un contratto quadriennale fino al Mondiale 2030, da circa 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. L’annuncio è atteso nei prossimi giorni. La scelta arriva al termine di ore intense, durante le quali la Figc e la nuova direzione tecnica hanno coltivato fino all’ultimo il sogno di convincere Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, come ampiamente previsto, ha però declinato la proposta, chiudendo definitivamente la porta all’ipotesi di un approdo sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “L’Italia ha il suo nuovo ct”: ora è tutto ufficiale, a lui la panchina azzurra

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