L’intelligenza artificiale cinese conquista le Olimpiadi di matematica

Un modello di intelligenza artificiale cinese ha vinto le Olimpiadi di matematica. L’AI ha risposto correttamente a problemi di algebra, geometria e dimostrazioni, senza l’uso di strumenti tradizionali come calcolatrici o pallottolieri. La vittoria si è verificata durante la competizione internazionale, dove il sistema ha affrontato prove complesse tipiche della gara. La tecnologia si dimostra sempre più avanzata nel risolvere questioni matematiche di alto livello.

Il domino dell’intelligenza artificiale passa anche dalla matematica. Solo che, stavolta, non ci sono pallottolieri da far scorrere con le dita né calcolatrici scientifiche stipate negli astucci: ci sono modelli di AI sempre più evoluti, addestrati a muoversi tra algebra, geometria e dimostrazioni come in un territorio ormai familiare. Per la prima volta, infatti, nella storia delle Olimpiadi Internazionali di Matematica (IMO), un’intelligenza artificiale ha ottenuto il punteggio pieno. Anzi, per la precisione, due. A conquistare il risultato che generazioni di studenti prodigio hanno inseguito per decenni sono stati Huawei, con il suo sistema Celia, e Xiaohongshu (la piattaforma social conosciuta in Occidente come RedNote ), con il modello dots-note-3. 🔗 Leggi su Panorama.it

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