La via cinese all’intelligenza artificiale

Pechino sta puntando su una strategia di sviluppo dell’intelligenza artificiale che prevede il controllo e la diffusione capillare della tecnologia in tutto il paese. La strategia si basa su un doppio binario: da un lato, mantenere il controllo sulle innovazioni e le applicazioni, dall’altro, promuoverne la diffusione in ogni regione. La strategia coinvolge tutte le direzioni geografiche, nord, sud, ovest ed est, per consolidare la posizione della Cina nel settore dell’intelligenza artificiale.

Nord sud ovest est Controllare la rivoluzione, diffonderla ovunque. È il doppio binario su cui Pechino sta costruendo la propria strategia sull'IA. Da un lato, vara il primo piano organico di una grande economia per governare l'impatto sul lavoro. Dall'altro accelera la diffusione capillare in industria, sanità, logistica, istruzione e assistenza. Più che inseguire la sola frontiera tecnologica, la Cina punta a realizzare una nuova infrastruttura in grado di coniugare innovazione, crescita e stabilità sociale Nord sud ovest est Controllare la rivoluzione, diffonderla ovunque. È il doppio binario su cui Pechino sta costruendo la propria strategia sull'IA. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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