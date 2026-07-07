Una nuova intelligenza artificiale cinese a basso costo è stata presentata, puntando a competere con modelli sviluppati da aziende statunitensi come OpenAI e Anthropic. La novità si inserisce in un contesto di crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina nel settore dell’IA, dove le innovazioni sono spesso legate a questa competizione. La presenza di questa nuova soluzione evidenzia l’intensificarsi della corsa tecnologica tra i due paesi.

Sovente si ripete che la corsa all’ Intelligenza Artificiale sia una gara a due tra Stati Uniti e Cina, e gli eventi recenti nel mondo dell’IA non fanno che rafforzare questa narrazione. Le aziende americane raggiungono nuovi traguardi nello sviluppo dei modelli, quelle cinesi prontamente colmano il gap. Il lancio dell’ultimo modello di IA della cinese Zhipu AI non fa che confermare questo trend. Quasi al livello di Claude, a un sesto del costo. Nelle ultime settimane, il nuovo modello di Zhipu, GLM-5.2, ha scalato rapidamente le classifiche su piattaforme come OpenRouter (piattaforma che offre una chiave unificata per accedere a centinaia di modelli linguistici di intelligenza artificiale) superando per volume di utilizzo i modelli di punta di Anthropic. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - IA, un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo sfida OpenAI e Anthropic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GLM-5.2: il modello AI cinese aperto che sfida i giganti

Notizie e thread social correlati

DeepSeek lancia un nuovo modello di IA a basso costo. E fa infuriare gli UsaUna startup cinese annuncia il rilancio di un nuovo modello di intelligenza artificiale, questa volta a un prezzo più accessibile rispetto ai...

OpenAI e Anthropic verso Wall Street: l'intelligenza artificiale prepara l’ingresso in BorsaOpenAI e Anthropic si preparano a quotarsi in Borsa, segnando un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: HP Inc. lancia la partnership strategica Frontier con OpenAI; OpenAI rilancia la sfida ad Anthropic: arrivano Sol, Terra e Luna, i nuovi GPT-5.6 per codice e cybersecurity; Gpt 5.6: ecco dove arriva l’ultima frontiera di OpenAI; Anthropic e OpenAI portano la loro guerra sull’AI anche nella ricerca scientifica.

OpenAI ha pubblicato oggi l’anteprima limitata della famiglia GPT-5.6: Sol (il modello flagship), Terra (versione bilanciata) e Luna (la più economica). Il tweet che sta girando mostra Sol che segna un nuovo record su Terminal-Bench 2.1. Vediamo di cosa si tra x.com

IA, un nuovo modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo sfida OpenAI e AnthropicLa corsa all'IA è a due: gli Stati Uniti innovano, la Cina colma il gap e offre soluzioni più economiche. L'ultimo modello di intelligenza artificiale cinese lo conferma. panorama.it

IA: la stretta Usa sui modelli proprietari favorisce l’open sourceIA: la stretta Usa sui modelli proprietari favorisce l'open source Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... agenzianova.com