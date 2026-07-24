Linktour Alumi e Alumi Elite i quadricicli arrivano in Italia Prezzi e allestimenti

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due versioni e sei allestimenti per i quadricicli elettrici cinesi di Linktour, arrivati in Italia. I modelli, L6 e L7, sono progettati per combinare la praticità del segmento con caratteristiche tipiche di un'auto. I prezzi variano in base alle configurazioni, ma non sono stati ancora comunicati ufficialmente. I veicoli puntano a offrire un'alternativa elettrica per uso urbano, con dotazioni di livello superiore rispetto ai quadricicli tradizionali.

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Il quadriciclo elettrico cinese sbarca in Italia in due diverse versioni, L6 e L7, e sei allestimenti, con l'obiettivo ambizioso di unire la praticità del segmento con le dotazioni proprie di un'autovettura. Le novità più importanti riguardano il telaio, realizzato in alluminio, e l'adozione della tecnologia Cell-to-Body, in cui il pacco batterie viene integrato direttamente nella struttura del veicolo, portando un maggiore spazio all'interno dell'abitacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Prova Linktour Alumi | Il quadriciclo con telaio in alluminio gioca a fare lautomobile e ci riesce

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