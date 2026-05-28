Una casa automobilistica cinese ha annunciato il debutto in Italia di tre quadricicli elettrici, tutti guidabili da persone di almeno 14 anni. I veicoli includono minicar e veicoli commerciali, con diverse versioni e prezzi. La presentazione avviene nel contesto europeo, segnando l’ingresso ufficiale del marchio nel mercato locale. I veicoli sono progettati per essere utilizzati con patente di categoria AM o equivalente.

Per celebrare il debutto in Europa, previsto nei prossimi mesi con la commercializzazione dei primi modelli, Bontu ha scelto Milano per presentare la propria offerta. Fondata nel marzo del 2020 e situata all'interno del Parco Industriale Guodu nella città di Xintai (provincia di Shandong), la casa automobilistica cinese rappresenta una realtà tecnologica specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici, con una produzione già diffusa a livello globale. L'offerta comprende una gamma completa di quadricicli elettrici, che possono essere guidati a partire dai 14 anni, ed è composta da due modelli di minicar e un mini veicolo commerciale, disponibile in allestimento pick-up con cassone, truck e cargo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bontu debutta in Italia con tre quadricicli elettrici guidabili da 14 anni: prezzi e versioni

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