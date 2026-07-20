Linktour Alumi la prova de Il Fattoit – Più city che microcar – FOTO

Il sito de Il Fatto.it ha pubblicato una prova sulla Linktour Alumi, un veicolo che si distingue per essere più simile a una citycar che a una microcar. Sono state pubblicate sei foto del modello, che mostrano dettagli e caratteristiche del veicolo. La prova si concentra sulle dimensioni e sull’aspetto estetico, senza approfondire aspetti tecnici o dati di vendita. È presente anche una breve descrizione visiva del veicolo, senza commenti o valutazioni aggiuntive.

‹ › 1 6 linktour alumi. ‹ › 2 6 linktour alumi. ‹ › 3 6 linktour alumi. ‹ › 4 6 linktour alumi. ‹ › 5 6 linktour alumi. ‹ › 6 6 linktour alumi. La Linktour Alumi appartiene alla categoria dei quadricicli elettrici, ma cerca di prendere le distanze dalle forme essenziali e un po’ spartane tipiche del segmento, con il frontale attraversato da gruppi ottici sottili, la carrozzeria alterna superfici nette e angoli smussati, mentre le ampie vetrature alleggeriscono l’insieme. A livello di misure, con 2,68 metri di lunghezza, 1,50 di larghezza e fino a 1,59 di altezza, resta abbastanza piccola da infilarsi nei parcheggi cittadini con facilità, con la versione Elite che esteticamente si riconosce anche per il vistoso elemento aerodinamico sopra il lunotto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Linktour Alumi, la prova de Il Fatto.it – Più city che microcar – FOTO

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