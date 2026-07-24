L’ingrediente che il Parmigiano Reggiano non aveva previsto

Le mucche stanno trovando difficile alimentarsi a causa delle alte temperature di questi giorni. La loro impossibilità di mangiare adeguatamente si verifica in un periodo in cui normalmente si assume il foraggio e altri alimenti. I bovini sono stati rinfrescati con ventilatori e docce d’acqua per aiutarli a tollerare il caldo. La situazione è stata segnalata come un problema per gli allevatori, che si trovano a gestire il benessere degli animali in condizioni climatiche particolarmente calde.

In questi giorni le mucche hanno troppo caldo per mangiare. Sembra quasi un dettaglio da cronaca estiva, il classico servizio da telegiornale con gli animali rinfrescati dai ventilatori e dalle docce d’acqua. In realtà è l’inizio di una reazione a catena che attraversa tutta la filiera lattiero-casearia e arriva fino allo scontrino. Perché quando una vacca da latte mangia meno, produce meno latte. E quando il latte diminuisce, aumenta il costo di uno dei prodotti più rappresentativi dell’agroalimentare italiano. Nelle ultime settimane l’Emilia-Romagna, cuore della produzione della Dop Parmigiano Reggiano, ha registrato temperature superiori ai quaranta gradi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Come si fa il Parmigiano Reggiano: dentro la fabbrica

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