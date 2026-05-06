Caseifici Aperti a Parma2064 il Parmigiano Reggiano dalla stalla alla tavola
A Parma2064, prima dell’alba, alcuni lavorano nei caseifici per produrre il Parmigiano Reggiano. Il formaggio viene realizzato seguendo tecniche tradizionali e viene portato a maturazione prima di arrivare sulle tavole. La produzione inizia presto e prosegue senza sosta, con l’obiettivo di offrire un prodotto di alta qualità ai consumatori.
Prima dell'alba, nei caseifici di Parma2064 qualcuno sta già creando qualcosa di prezioso, che arriverà sulle tavole più gustose del mondo. Sono i casari che ogni giorno plasmano le pregiate forme di Parmigiano Reggiano. Le mani lavorano il latte caldo, i gesti si ripetono come ogni mattina da.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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