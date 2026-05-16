Il Parmigiano Reggiano rappresenta un elemento distintivo del territorio bolognese, simile al vino nella regione. Giulio Ghiaroni, presidente della sezione di Bologna del Consorzio, ha commentato il ruolo del formaggio come simbolo locale. La produzione del formaggio coinvolge numerose aziende della zona e segue norme precise di stagionatura e lavorazione. La sua presenza è riconosciuta come parte integrante dell’identità culturale e gastronomica della provincia. La sua produzione e il suo consumo sono da tempo legati alle tradizioni locali.

"Il Parmigiano Reggiano è un prodotto che, come il vino, nel territorio bolognese è un simbolo". Giulio Ghiaroni è il presidente della sezione di Bologna del Consorzio Parmigiano Reggiano. Una realtà mondiale che anche quest’anno è partner della Wine Week in corso a Palazzo Isolani, in piazza Santo Stefano. "Vino e Parmigiano Reggiano sono un abbinamento perfetto. Un bel connubio, di cui uno non può fare a meno dell’altro e che ha anche una storia simile. Perché dietro una cantina e un caseificio ci sono sempre delle famiglie, delle storie e dei territori. Una vera e propria tradizione di prodotti che si sposa molto bene", prosegue Ghiaroni che è anche uno dei tre soci della Casearia di Sant’Anna di Anzola dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Parmigiano Reggiano, un simbolo"

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Parmigiano Reggiano: 4 milioni di forme e l'arte dei 24 battitori

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