L’infezione da Clostridium difficile che può aver ucciso il bimbo della Family Baby School di Catanzaro

Un bambino di 18 mesi è morto all’ospedale di Catanzaro. La salma e la cartella clinica sono state sottoposte a sequestro dai magistrati. Secondo le prime ipotesi, l’infezione da Clostridium difficile potrebbe essere la causa del decesso. La famiglia frequentava una struttura per l’infanzia nella zona. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

L’infezione da Clostridium difficile potrebbe aver ucciso il bimbo di 18 mesi Alessio Pio. Che è deceduto all’ospedale di Catanzaro: i magistrati hanno sequestrato salma e cartella clinica. Con l’intenzione di ricostruire le cause del decesso. E verificare eventuali collegamenti con gli altri casi degli ultimi giorni. Il bambino era ricoverato a Vibo Valentia per un’infezione intestinale. Poi, dopo il peggioramento, è arrivato a Catanzaro. Dove i medici avevano ipotizzato la setticemia. Il Family Baby School. Altri quattro bambini che andavano all’ asilo nido privato di Tropea Family Baby school sono stati ricoverati con sintomi simili, fa sapere il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

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Clostridium | Clostridium Difficile

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