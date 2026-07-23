Un batterio chiamato Clostridium difficile, presente di norma nella flora intestinale, è responsabile di infezioni che possono causare diarrea e infiammazione del colon. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto con superfici contaminate o tramite ingestione di alimenti o acqua infetti. I sintomi più comuni sono diarrea, febbre e dolori addominali. L'infezione può rappresentare un rischio serio soprattutto per persone con sistema immunitario indebolito o che hanno subito interventi chirurgici recenti.

Il batterio Clostridium difficile è un agente patogeno anaerobio e Gram-positivo normalmente presente in piccole percentuali nella flora batterica intestinale dell’uomo. Quando l’equilibrio del microbiota umano viene alterato, questo microrganismo può moltiplicarsi in modo incontrollato rilasciando tossine necrotizzanti responsabili di gravi stati infiammatori e disturbi intestinali. Batterio “Clostridium difficile”, come avviene il contagio La principale modalità di trasmissione del patogeno anaerobio è quella oro-fecale. Il microrganismo sporigeno sopravvive per lunghi periodi su oggetti inanimati, indumenti, arredi e superfici sanitarie. La trasmissione diretta avviene toccando con le mani non lavate la bocca o le mucose dopo aver maneggiato materiale contaminato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è il batterio "Clostridium difficile", come ci si contagia e quali sono sintomi e rischi dell'infezione

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