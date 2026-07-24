linea verde al tropical coriano dal titano ecco arlotti e tamagnini

Due rappresentanti della Repubblica del Titano, Arlotti e Tamagnini, sono intervenuti alla linea verde al Tropical Coriano. La manifestazione si è svolta nel contesto di un impegno a lungo termine del locale progetto, che mira a consolidare le proprie basi oltre i risultati immediati. La presenza dei due esponenti ha sottolineato l’interesse verso iniziative di sviluppo sostenibile e duraturo. La giornata si è concentrata su temi di crescita ambientale e sociale, con interventi e dibattiti tra i partecipanti.

Il Tropical Coriano continua a piantare semi per il domani, allungando le radici del proprio progetto oltre la semplice urgenza del risultato immediato. Continuando a stringere la mano a San Marino e attendendo notizie sulla possibilità di fare il salto per tornare in serie D. Intanto, la società del presidente Marzi ha ufficializzato l’innesto di due nuovi volti nella rosa biancorossoblù: Leone Arlotti e Simone Tamagnini. Due innesti freschi, giovanissimi, chiamati a portare energia e chilometri in un motore che punta a viaggiare lontano. Entrambi ragazzi del 2008 e con la carta d’identità firmata all’ombra del Titano, Arlotti e Tamagnini condividono la stessa leva calcistica e l’origine sammarinese, ma approdano a Coriano dopo aver viaggiato su binari differenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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